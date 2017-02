Maggie & Bianca Fashion Friends: i nuovi episodi della seconda stagione

Al via su Rai Gulp i nuovi episodi di 'Maggie & Bianca Fashion Friends', da domenica 12 febbraio.-

"Nuovi episodi per la seconda stagione di 'Maggie & Bianca Fashion Friends'. L'appuntamento con la serie live action, realizzata da Rainbow in coproduzione con Rai Fiction, è da domenica 12 febbraio, tutti i giorni, alle 20.05 su Rai Gulp (canale della direzione Rai Ragazzi), in esclusiva e in prima visione tv" viene riferito in una nota dalla tv di Stato.



"'Maggie & Bianca Fashion Friends' è il progetto ideato da Iginio Straffi che ruota intorno ai mondi della moda, della musica e dell'amicizia e che ha per protagoniste Maggie e Bianca: due ragazze dai caratteri diametralmente opposti ma unite dalla stessa passione per la musica e che frequentano la Milano Fashion Academy, una delle più prestigiose scuole di moda a livello internazionale" prosegue la Rai.



"La seconda stagione è iniziata con il nuovo anno scolastico. I protagonisti - si precisa inoltre -, che hanno fondato la band dei MoodBoards, si sono dovuti confrontare con una band musicale rivale, i CoolGhost. In questo scenario ci sono Maggie e Bianca che stanno passando un momento molto difficile: se dopo il loro primo incontro-scontro avevano imparato ad apprezzarsi, alla fine della prima serie hanno scoperto di essere sorellastre e questa realtà rende il loro rapporto ancora più conflittuale. Maggie accusa Bianca di essere la ragione per cui non ha mai conosciuto suo padre e Bianca ritiene Maggie responsabile del rapporto difficile con suo padre che ha ancora nel cuore la madre di Maggie."



"Le due ragazze vivono in trincea per buona parte della stagione ma, col tempo, capiranno che non ha senso farsi la guerra e si alleeranno per impedire ai loro genitori di innamorarsi nuovamente; anche se continueranno a essere assolutamente incompatibili, ritroveranno e rafforzeranno la loro amicizia onesta, sincera e spontanea" si rende noto infine.