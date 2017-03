Lele: "Costruire 2.0" da Sanremo a Gulp Music

Ospete di Gulp Music il cantante Lele, in onda sabato 11 marzo su Rai Gulp.

"Lele, vincitore dell'ultima edizione delle Nuove proposte al Festival di Sanremo, sarà il protagonista della puntata di 'Gulp Music', la trasmissione di Rai Gulp (canale della direzione Rai Ragazzi) condotta da Gaia Ranieri. Sabato 11 marzo, alle ore 12.20, l'artista, presenta il nuovo album 'Costruire 2.0', i nuovi video e interagirà con la community di Gulp Music rispondendo alle domande arrivate per lui sulle pagine social di Rai Gulp. In puntata anche i nuovi video di Ariana Grande, Enrique Iglesias e Lenny. Mentre nello spazio live c'è Justin Bieber" viene esposto in un comunicato della tv di Stato.