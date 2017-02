Lego Batman: il film analizzato da Gulp Cinema & Teatro

Torna 'Gulp Cinema & Teatro', in onda domenica 5 febbraio.

"'Lego Batman' è il film protagonista di 'Gulp Cinema & Teatro', la trasmissione di Rai Gulp (canale della direzione Rai Ragazzi), in onda domenica 5 febbraio, alle 23.10. Simone Lijoi e Chiara Di Giacomo questa settimana presentano il film di animazione diretto da Chris McKay, spin-off del film del 2014 'The LEGO Movie'. Batman intraprende un lungo viaggio per imparare a conoscere se stesso e capire l'importanza del lavoro di squadra per salvare Gotham City dal malvagio piano ordito da Joker" viene anticipato in una nota.



"Il programma si occuperà anche del film 'Doraemon - Il Film: Nobita e la nascita del Giappone' diretto da Shinnosuke Yakuwa. Si tratta del 36° film d'animazione tratto dalla serie Doraemon di Fujiko Fujio, remake del film omonimo del 1989. Per la sezione teatro spazio a 'Victoire' con Patrizia Pellegrino e Pietro Genuardi", si riporta infine.