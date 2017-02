La storia di Bianca e Neve torna su Rai Gulp

Rai Gulp propone domenica 26 febbraio il film 'La storia di Bianca e Neve'.

"La nota fiaba di Biancaneve riletta nello stile del 21esimo secolo, arricchita da canzoni e coreografie in stile musical. E' il film 'La storia di Bianca e Neve', che Rai Gulp propone domenica 26 febbraio, alle 21.25" viene segnalato in un comunicato della tv di Stato.



La Rai prosegue quindi: "Un ricco uomo d'affari, Stéphane Leroy, è in coma. La moglie, la temibile Gabrielle, è in procinto di ereditare tutto, ma scopre che l'uomo ha una figliastra, Bianca, che si trova in collegio. Bianca sogna solo di lasciare questo posto."



Si precisa dunque: "Un giorno, si dirige a un casting per una pubblicità e viene notata da Adriano Neige, detto Neve, che rimane colpito dalla ragazza, tanto che vuole rivederla al più presto."



"Nel frattempo Gabrielle tenta di eliminare Bianca. La ragazza riesce a mettersi in salvo e si rifugia in una zona fatiscente, dove è in corso un progetto di edilizia abitativa. Ad accoglierla calorosamente in un'abitazione apparentemente abbandonata, sette ragazzi molto svegli e affettuosi pronti ad aiutare la giovane ragazza" si rende noto infine.