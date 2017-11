Koda Fratello Orso: il film d'animazione Disney su Rai Gulp

In onda domenica 5 novembre su Rai Gulp.

"Le avventure di un giovane Inuit e dell'orsetto Koda in 'Koda Fratello Orso', il film di animazione in onda domenica 5 novembre alle ore 21.25 su Rai Gulp. Kenai, alla fine dell'era glaciale, vive con i suoi fratelli maggiori Denahi e Sitka in un villaggio preistorico dell'Alaska" viene comunicato dalla tv di Stato.



"È ancora un ragazzo e il suo sogno è quello di diventare uomo a tutti gli effetti e mettere la sua impronta sulla caverna del villaggio - osservano quindi dalla Rai -, accanto a quelle degli altri adulti."



Si riporta infine: "Il giorno in cui sta per ricevere il suo totem (il cui simbolo è un orso) perde il fratello maggiore venuto a salvarlo dall'attacco di un'orsa che Kenai aveva infastidito. Con l'intento di vendicarsi, uccide l'animale e a causa di ciò viene trasformato dagli Spiriti Superiori nella creatura che più odia: un giovane orso. Nella sua nuova veste incontrerà un cucciolo di plantigrado, Koda per l'appunto, che gli si affezionerà seguendolo nel suo viaggio."