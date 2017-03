Khumba - Cercasi strisce disperatamente: il film su Rai Gulp

'Khumba - Cercasi strisce disperatamente' è il film della domenica di Rai Gulp, in onda il 26 marzo.

"Domenica 26 marzo, alle 21.20, su Rai Gulp andrà in onda il film di animazione 'Khumba - Cercasi strisce disperatamente'. Nella comunità delle zebre che vivono nel deserto di Kharoo in Sudafrica c'è un nuovo nato a cui viene dato il nome di Khumba" viene riportato in un comunicato della tv di Stato.



"Il piccolo ha però una diversità: solo metà corpo è a strisce. L'altra metà è bianca. Questo fa sì che quando sopravviene la siccità lo si accusi di esserne la causa" prosegue la Rai.



"Venuto a sapere di una leggendaria fonte magica in cui le prime zebre apparse sulla terra si immersero per avere le strisce - si diffonde infine -, Khumba parte insieme a uno gnu e a uno struzzo. In agguato c'è però il temibile leopardo Phango."