Inizia allo Zoom di Torino il Viaggio nei parchi d'Italia, su Rai Gulp

'Park - Viaggio nei parchi d'Italia', in onda da giovedì 25 maggio su Rai Gulp.

"La vita all'interno dei parchi d'Italia, attraverso il racconto e le immagini di chi ci lavora con amore e grande passione: è 'Park - Viaggio nei parchi d'Italia', in onda da giovedì 25 maggio alle 16.25 su Rai Gulp" viene illustrato in un comunicato dalla tv di Stato.



"Le prime sei puntate della serie, realizzate al parco Zoom di Torino, sono dedicate all'ippopotamo, alla lontra, al pellicano, al lèmure, al pinguino e ai rapaci. A queste si aggiunge una puntata speciale dedicata agli operatori che lavorano all'interno di un moderno parco per animali, mostrando questi professionisti della natura a contatto con gli animali e il pubblico. In ogni puntata viene presentato l'animale, le sue peculiarità e la sua vita all'interno del parco. Non mancano aneddoti, curiosità sull'alimentazione delle varie specie, il parere degli esperti e soprattutto istruzioni utili per il pubblico quando si trova a stretto contatto con gli animali" si chiarisce in ultimo dalla Rai.