Il lavoro di squadra è Extra nelle missioni spaziali

Nuova di puntata 'Extra', in onda domenica 26 marzo su Rai Gulp.

"Il lavoro di squadra è il tema della puntata 'Extra', il magazine scientifico di Rai Gulp, in onda domenica 26 marzo, alle 12.20. - viene esposto in un comunicato della tv di Stato - La trasmissione, condotta da Roberta Gangeri, partirà con il lavoro di squadra nelle missioni spaziali."



Dalla Rai sottolineano in ultimo: "Interverranno gli astronauti italiani protagonisti di 'Missione Spazio' Franco Malerba, Maurizio Cheli, Umberto Guidoni, Roberto Vittori, Paolo Nespoli, Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti. Un approfondimento sarà dedicato alla figura del fisico e inventore Guglielmo Marconi, cui si deve lo sviluppo della telegrafia senza fili via onde radio. 'Extra' torna all'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, centro di eccellenza universitaria che ha costruito nel corso degli anni un vasto patrimonio di conoscenze e di competenze in diversi settori della biorobotica. In puntata anche i Rulli Frulli, la marching band di giovani di Finale Emilia (Modena), nata tra le macerie del terremoto del 2012 in Emilia e che suona con strumenti costruiti con oggetti di recupero. Infine, uno sguardo a una delle più importanti mostre scientifiche sull'evoluzione dei dinosauri, in corso a Padova, con reperti unici provenienti tutti da un territorio paleontologicamente ricco come l'Argentina e mai esposti nel nostro paese."