Il film della domenica di Rai Gulp è per 'Capelli ribelli'

Rai Gulp trasmette domenica 12 marzo il film 'Capelli ribelli'.

"'Capelli ribelli' è il film in onda, in prima visione free, domenica 12 marzo, alle 21.25 su Rai Gulp. - viene anticipato in una nota - Monica è una liceale molto abile e aggiornatissima in campo tecnologico e desidera fortemente di diventare reginetta del ballo di fine anno. Ma quando arriva il grande giorno, si sveglia inspiegabilmente con dei capelli disastrosi, il vestito per il ballo distrutto. Ad aggravare ulteriormente le cose, Liz, una ex poliziotta bussa alla sua porta per chiedere spiegazioni su una collana rubata che in qualche modo l'adolescente ha avuto in possesso. Piano piano ogni cosa va storta e il culmine si raggiunge quando la coppia è inseguita per tutta la città da un tenace ladro di gioielli (Christian Campbell) disposto a qualunque cosa pur di riavere la collana. Le due compagne di sventura Monica e Liz inevitabilmente si ritrovano sempre più unite e pronte ad affrontare imprevisti e disavventure di ogni genere per recuperare insieme la collana".



"Il film vede protagoniste due attrici molto amate tra gli appassionati di serie tv: Laura Marano è la protagonista di 'Austin & Ally', mentre Leigh-Allyn Baker è Amy in 'Buona Fortuna Charlie'."