I misteri di Leonardo da Vinci tra il possibile e l'impossibile

Nuovo appuntamento con 'Gulp Mistery', in onda domenica 12 febbraio su Rai Gulp.

"Leonardo da Vinci, il più grande genio dell'umanità. Questo il tema della puntata di 'Gulp Mistery', trasmissione di Rai Gulp in onda domenica 12 febbraio, alle 22.45. Il conduttore Simone Lijoi, grazie alle opere presenti al Museo della Scienza e della tecnologia di Milano, indagherà sull'italiano più famoso nel mondo" espone in un comunicato la tv di Stato.



Dalla Rai spiegano infine: "L'ingegnere, il pittore, lo scultore, il musicista, il progettista e l'inventore. In sintesi l'uomo che tra il 1400 ed il 1500 con il suo genio riuscì a spostare il confine tra possibile e impossibile, tra sogno e realtà: il talento universale del rinascimento, Leonardo di ser Piero da Vinci."