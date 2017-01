I misteri di Benevento e Ostuni su Rai Gulp

"Benevento e Ostuni, tra favole, miti e storia, saranno al centro di 'Gulp Mistery', trasmissione di Rai Gulp in onda domenica 22 gennaio, alle 22.45. - si anticipa - Simone Lijoi scoprirà le incredibili storie legate alla città di Benevento, come l'origine delle leggende sulle streghe o la nascita della notazione musicale. Il viaggio di 'Gulp Mistery' continuerà fino a Ostuni (Brindisi) dove i resti della più antica madre mediterranea del mondo, conservati al Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale, testimoniano come oltre 28 mila anni fa già esisteva uno dei miti più popolari al mondo famoso come 'La Grande Madre'".