Giovanni Caccamo risponde ai fan su Gulp Music

"Giovanni Caccamo è il protagonista della puntata di 'Gulp Music' - si spiega in un comunicato dalla tv di Stato -, la trasmissione di Rai Gulp (canale della direzione Rai Ragazzi) condotta da Gaia Ranieri. Sabato 4 febbraio, alle 12.10, il vincitore dell'edizione 2015 del Festival di Sanremo ('Categoria Nuove Proposte') e terzo classificato nell'edizione dello scorso anno in coppia con Deborah Iurato, interagirà con la community di Gulp Music, e risponderà alle domande arrivate per lui sulle pagine social di Rai Gulp. In puntata anche i nuovi video di Zayn & Taylor Swift, Roshelle e di J-Ax e Fedez. Nello spazio live ci sono gli R5."