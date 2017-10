Free Birds - Tacchini in fuga: il film della domenica di Rai Gulp

In onda domenica 29 ottobre su Rai Gulp.

"Domenica 29 ottobre, alle ore 21.25, su Rai Gulp andrà in onda il film di animazione 'Free Birds - Tacchini in fuga'. Due tacchini, dai caratteri all'opposto, sono costretti a mettere da parte i loro contrasti e le loro divergenze per fare squadra insieme e viaggiare indietro nel tempo" diffonde in una nota la tv di Stato.



Dalla Rai si comunica in ultimo: "Il loro epocale viaggio li porterà a tentare di cambiare il corso della storia per porre fine all'usanza di mangiare tacchino nel giorno del Ringraziamento."