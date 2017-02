Dal cinema itinerante allo Spazio: per capire "cosa farò da grande"

Nuova puntata di 'Extra' il magazine scientifico di Rai Gulp in onda domenica 5 febbraio.

"Cosa farò da grande? Una domanda che i ragazzi si pongono spesso e a cui 'Extra' il magazine scientifico di Rai Gulp - spiega in una nota la tv di Stato -, cercherà di dare alcuni consigli nella puntata in onda domenica 5 febbraio, alle 12.10."



La Rai illustra in ultimo: "La trasmissione, condotta da Roberta Gangeri, scoprirà quali erano i sogni e le aspirazioni da ragazzi degli astronauti italiani protagonisti di 'Missione Spazio'. Testimonianze ci saranno anche da alcuni personaggi intervistati in occasione della recente edizione del TEDx che si è tenuto a Bari, una organizzazione di conferenze a cui partecipano persone di valore, in tutti i campi. Il loro motto è 'Idee che vale la pena diffondere'. Si tratta dell'atleta paralimpica Martina Caironi, dell'archeologa Leigh Ann Bedal e di Francesca Truzzi che, con un camion, porta il cinema nei luoghi più isolati del mondo. Ci saranno anche l'astrobiologa Rosalba Bonaccorsi, che lavora anche per la NASA, l'attivista del Gambia Jaha Dukureh (tra le 100 persone più influenti del mondo secondo al rivista 'Time') e l'inventore di video giochi, Matt Nava."