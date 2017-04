Cristina D'Avena su Rai Gulp prosegue il viaggio dei Puffi nella foresta segreta

Torna 'Gulp Cinema & Teatro', in onda domenica 9 aprile su Rai Gulp

"'I Puffi 3 - Viaggio nella foresta segreta' è il film protagonista della nuova puntata di 'Gulp Cinema & Teatro', la trasmissione di Rai Gulp (canale della direzione Rai Ragazzi), in onda domenica 9 aprile, alle ore 23.10", viene annunciato in una nota.



La tv pubblica di Stato prosegue inoltre: "Simone Lijoi e Chiara Di Giacomo questa settimana presentano il nuovo capitolo della saga cinematografica dedicata ai celebri Puffi. Questa volta una mappa misteriosa spinge Puffetta e i suoi migliori amici Quattrocchi, Tontolone e Forzuto a una corsa emozionante e piena di suspense attraverso la Foresta Segreta, un luogo popolato da creature magiche, per trovare un villaggio perduto prima che ci arrivi il perfido Gargamella."



"Per l'occasione ai microfoni di 'Gulp Cinema' ci sarà la cantante Cristina D'Avena, che interpreta la nuova sigla dei Puffi e che da voce al personaggio di Mirtilla. Il programma si occupa anche del film 'Ovunque tu sarai', commedia di Roberto Capucci con Ricky Memphis, Primo Reggiani e Francesco Montanari. Per la sezione teatro spazio al musical 'Georgie', basato sul celebre manga 'Lady Georgie' di Mann Izawa, disegnato dalla delicata mano di Yumiko Igarashi" viene specificato in ultimo.