Ciro ed il mistero dei dinosauri

"Ciro, il cucciolo di dinosauro che ha svelato tanti enigmi legati a questo mondo fantastico: a 'Gulp Mistery', in onda domenica 1 gennaio alle ore 22.45 su Rai Gulp, Simone Lijoi racconta della sua casuale scoperta" spiega in un comunicato la tv di Stato.



"In sommario, inoltre, una visita alla mostra di Padova dove si può vedere la ricostruzione del dinosauro più grande mai scoperto finora e scoprire chi sono gli eredi dei dinosauri che vivono ancora tra noi. 'Gulp Mistery' è un programma di Toni Mazzara, Pierluigi Pantini, Monica Setta, Stefano Acunzo, con la regia di Pierluigi Pantini. Produttore esecutivo è Nadia Chiovoloni" viene illustrato infine dalla Rai.