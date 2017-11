Ciak Gulp alla Festa del Cinema di Roma

In onda sabato 4 novembre su Rai Gulp.

"La Festa del Cinema di Roma sarà al centro della nuova puntata di 'Ciak Gulp', il magazine di cinema e spettacolo di Rai Gulp, in onda sabato 4 novembre alle ore 12.45. Angelica Palmieri illustra quattro film per ragazzi presentati alla recente edizione della Festa del Cinema di Roma. Riflettori puntati su 'Mazinga Z Infinity', terzo film anime tratto dalla serie manga e anime 'Mazinger Z' di Gō Nagai, è il primo a essere realizzato in forma di lungometraggio" viene spiegato in un comunicato della tv di Stato.



"Spazio anche al film di animazione 'Il Mistero delle Note Rapite' di Enzo D'Alò, che vede protagonisti i personaggi della serie 'Pipì, Pupù e Rosmarina', attualmente in onda su Rai YoYo. Sarà anche presentato 'Capitan Mutanda', film animato basato su una serie di libri per ragazzi dello scrittore statunitense Dav Pilkey. Si affronta invece il tema dell'autismo nel lungometraggio 'Please Stand By' di Ben Lewin con un'intervista alla protagonista Dakota Fanning, nota per la saga di 'Twilight'. Gli spettatori possono interagire con il programma attraverso i social di Rai Gulp (Twitter @RaiGulp, Facebook https://www.facebook.com/RaiGulp/ e Instagram @rai_gulp), attraverso i quali potranno inviare le loro recensioni video o post con pareri sugli spettacoli che hanno visto, e soprattutto le domande da girare ad attori e cast di fillm e spettacoli. Tutte le puntate possono essere riviste sul sito www.raigulp.rai.it e su www.raiplay.it" si rende noto in conclusione.