Ciak Gulp: al via il magazine di cinema con Angelica Palmieri

In onda sabato 28 ottobre su Rai Gulp.

"Un magazine tutto nuovo dedicato al mondo del cinema e dello spettacolo. E' 'Ciak Gulp', la trasmissione al via sabato 28 ottobre, alle ore 12.45 su Rai Gulp. La giovane Angelica Palmieri, al suo debutto assoluto in televisione, accompagnerà ogni settimana i ragazzi da casa alla scoperta delle nuove uscite cinematografiche, dei musical, delle fiction e degli eventi della settimana, oltre a far conoscere le professioni e le caratteristiche di chi lavora dietro le quinte delle produzioni" viene diffuso in una nota della tv di Stato.



"Ospite della prima puntata è l'attore Mirko Trovatore, già nel cast di 'Braccialetti Rossi' e protagonista del film 'Non c'è campo' di Federico Moccia. Il film narra di un gruppo di ragazzi in gita scolastica, perennemente connessi ai social, ma che si ritrovano in un luogo dove i cellulari non prendono, dove non ci sono 'tacche' né wi-fi e tutti si sentono improvvisamente tagliati fuori dal mondo. In puntata anche Bat-Pat, character della serie animata in onda tutti i giorni su Rai Gulp. Nel corso della puntata anche servizi sul musical 'Grease' con Guglielmo Scilla e sulla Festa del Cinema di Roma. Novità di questa edizione anche la presenza dei blogger, che faranno da collegamento con il mondo del web e dei social" si prosegue.



Si evidenzia infine: "Gli spettatori possono interagire con il programma attraverso i social di Rai Gulp (Twitter @RaiGulp, Facebook https://www.facebook.com/RaiGulp/ e Instagram @rai_gulp), attraverso i quali potranno inviare le loro recensioni video o post con pareri sugli spettacoli che hanno visto, e soprattutto le domande da girare ad attori e cast di fillm e spettacoli. Tutte le puntate possono essere riviste sul sito www.raigulp.rai.it e su www.raiplay.it."