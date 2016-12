Capodanno 2017: il conto alla rovescia in giro per il mondo

"Capodanno in giro per il mondo nella puntata di 'Next Tv. 3.0' in onda sabato 31 dicembre alle 11.55 su Rai Gulp. Alla vigilia del nuovo anno il magazine condotto da Annamaria Baccaro trasmetterà il conto alla rovescia e i festeggiamenti per il Capodanno 2017 nei diversi paesi e località che si trovano lungo i fusi orari" comunica la tv di Stato.



"La prima a brindare sarà l'isola di Kiritimati, nel Pacifico, al 180° meridiano; a seguire, la Nuova Zelanda, l'Harbour Bridge di Sidney, i villaggi di Chuuk, i grattacieli di Tokyo, e man mano tutti gli altri paesi. Nella rubrica dedicata agli animali focus sul cavallo; nello spazio dedicato ai viaggi, una Londra inedita e piena di curiosità. Lo chef del programma, Alessandro Circiello, si occupa infine delle proprietà e delle caratteristiche delle noci" riporta in ultimo la Rai.