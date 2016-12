Capodanno 2017 con Sailor Moon Crystal: in esclusiva e in prima tv

"'Sailor Moon Crystal' - la serie anime prodotta da Toei Animation per il 20° anniversario di Sailor Moon e adattamento fedele al fumetto originale di Naoko Takeuchi - arriva in Italia. Lo fa, in esclusiva e in prima tv, da domenica 1 gennaio, alle 9.00 su Rai Gulp" viene annunciato in una nota.



"Dopo aver conosciuto nel primo ciclo (dal titolo 'Dark Kingdom', e costituito da 14 episodi) la genesi di Sailor Moon, Sailor Mercury, Sailor Mars, Sailor Jupiter e Sailor V, nel secondo ciclo (dal titolo 'Black Moon', composto da 12 episodi) arrivano nuove avventure, a partire da una misteriosa ragazzina che appare davanti agli occhi di Usagi e Mamoru. - si anticipa - La piccola sostiene di chiamarsi Usagi e minaccia la ragazza di consegnarle il Cristallo d'Argento Illusorio, dopodiché scappa via. Mamoru e Usagi la inseguono e al ritorno a casa la piccola Chibiusa riesce a ipnotizzare la famiglia di Usagi. Luna e Mamoru rassicurano Usagi sul conto della ragazzina che non è una minaccia, ma indagheranno per saperne di più".



"L'appuntamento con Sailor Moon Crystal viene proposto tutti i giorni da Rai Gulp alle 9 e alle 17.30, e dal lunedì al sabato anche alle 21.50" si specifica.