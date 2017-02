Buona Fortuna Charlie: al via la serie live action della Disney

Da lunedì 20 febbraio su Rai Gulp 'Buona Fortuna Charlie'.

"'Buona Fortuna Charlie', l'apprezzata serie live action della Disney, arriva da lunedì 20 febbraio, alle 15.35, su Rai Gulp. La serie ruota intorno alla famiglia Duncan, alle prese con la loro quarta figlia Charlotte 'Charlie' Duncan (Mia Talerico)", viene annunciato in una nota.



"Quando i genitori Amy (Leigh-Allyn Baker), infermiera, e Bob (Eric Allan Kramer), un disinfestatore, ritornano a lavoro, chiedono ai loro altri tre figli: PJ (Jason Dolley), Gabe (Bradley Steven Perry) e Teddy (Bridgit Mendler), di aiutarli nella gestione della casa e della piccola Charlie. - si anticipa - Allo stesso tempo però, PJ, Gabe e Teddy provano ad affrontare tutti i problemi e le avventure tipiche degli adolescenti. Gli eventi di ogni episodio diventano materiale per il video diario che Teddy sta facendo per la sua sorellina. Teddy spera che i video, in futuro, saranno d'aiuto a Charlie per affrontare al meglio le tipiche problematiche adolescenziali. I video diari aiuteranno Charlie nella vita adulta ad evitare errori, delusioni amorose e punizioni, 'Buona fortuna Charlie' le augura la sorella Teddy alla fine di ogni video".