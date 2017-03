Alla scoperta dei misteri della Biblioteca Capitolare di Verona

Nuova puntata di 'Gulp Mistery', in onda domenica 5 marzo su Rai Gulp.

"La Biblioteca Capitolare di Verona sarà al centro della puntata di 'Gulp Mistery', trasmissione di Rai Gulp in onda domenica 5 marzo, alle 23.00. Il viaggio della trasmissione tra leggende, miti e storie avventurose porterà il conduttore Simone Lijoi a indagare tra i libri che Dante Alighieri, il sommo poeta, consultò nella più antica biblioteca d'Europa, la Biblioteca Capitolare di Verona. Tra indovinelli, codici e migliaia di libri antichissimi la biblioteca si trasformerà in un labirinto tutto da esplorare, dove passato e futuro si fondono attraverso i testi scritti" illustrano in una nota dalla tv di Stato.