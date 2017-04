Alex e Co: al via la terza stagione in prima tv su Rai Gulp

Torna su Rai Gulp la nuova stagione di 'Alex & Co', da martedì 4 aprile.

"I giovani protagonisti di 'Alex & Co'., dopo il successo registrato dalle prime due stagioni, tornano con nuovi episodi. A partire da martedì 4 aprile, alle 14.10 e alle 21.00, Rai Gulp (canale della direzione Rai Ragazzi), proporrà tutti i giorni le nuove storie della terza stagione" rende noto la tv di Stato.



La Rai continua: "Alex, Nicole, Sam, Christian e Emma sono di nuovo tutti insieme per iniziare il terzo anno di liceo e una nuova avventura musicale. Ma dall'anno scorso, molte cose sono cambiate."



"Dopo la vittoria a 'The Talent', Nicole, confusa e incerta su quale sia la sua strada, prende una decisione importante grazie all'aiuto di una vecchia amica, e riesce finalmente a trovare sé stessa" si prosegue.



"Il resto della band è pronto ad incidere il primo disco - viene chiarito quindi -, quando Emma si ritrova improvvisamente a dover affrontare una situazione difficile. Per un periodo dovrà stare lontana dai suoi amici e dal suo amato Christian, e dovrà far fronte alla paura di non poter più realizzare il suo sogno: diventare una cantante."



"Nel frattempo in classe arriva una nuova compagna, Clio, una ragazza scontrosa e diffidente, alla quale Alex finirà per avvicinarsi. Ciò che Alex non sa è che Clio nasconde un grande segreto... E proprio quando le cose iniziano ad andare per il verso giusto, un cantante misterioso che spopola sul web porta scompiglio nella vita di Alex e di Nicole. Attraverso le tante avventure che vivranno, i cinque amici dovranno affrontare le loro più grandi paure per trovare la propria strada, senza compromessi né scorciatoie. Ancora una volta impareranno che diventare grandi significa prendere decisioni difficili, ma grazie alla loro amicizia nessun ostacolo sarà insuperabile" si riferisce in conclusione.