Un passo dal cielo: già al lavoro per la quinta serie, dice Andreatta

Eleonora Andreatta di Rai Fiction commenta il successo di "Un Passo dal Cielo 4".

«Un nuovo successo di ascolti e ancor più un'operazione editoriale innovativa e importante», dichiara in una nota il direttore di Rai Fiction Eleonora Andreatta, commentando gli ottimi risultati della quarta stagione di "Un Passo dal Cielo" si è conclusa ieri.



«A distanza di sei anni dalla prima serie, Un Passo dal cielo 4 è tornata con un nuovo protagonista, Daniele Liotti, che ha sostituito una figura carismatica e amata come Terence Hill. - ricorda - Era una missione impossibile, ma grazie a Liotti, alla forza delle storie che gli autori hanno saputo creare, alla bravura e generosità di tutto il cast, l'obiettivo è stato raggiunto, e Un Passo dal Cielo 4 ha ottenuto lo stesso risultato di share della prima stagione trasmessa nel 2011. Un gradimento del pubblico che si è manifestato in tutte le regioni d'Italia, e in particolare tra le giovani ragazze con oltre il 27% di share».



«E' già in preparazione - viene quindi annunciato - lo sviluppo della quinta serie, che tornerà a mostrare i grandi protagonisti di Un passo dal cielo, tra cui vanno annoverate le montagne e le valli dell'Alto Adige. Come per la Sicilia di Montalbano, o per la Trieste di La Porta Rossa, la fiction Rai che si gira solo in Italia riesce a inserire il territorio come valore essenziale all'interno del racconto, non solo per le bellezze del panorama, ma anche per la cultura originale che lo caratterizza. E' un elemento che avvicina la fiction alla realtà, punto di forza della fiction italiana anche all'estero».