La Porta Rossa piace ad un pubblico scolarizzato, dice Andreatta

Eleonora Andreatta di Rai Fiction sul successo de "La Porta Rossa".

"Il successo della serie mistery 'La Porta Rossa', che su Rai2 è risultato il programma più visto della serata, con il 13% di share, conferma la validità della diversificazione della fiction italiana compiuta negli ultimi anni. Dopo 'Rocco Schiavone' un'altra serie innovativa per Rai2, con la scrittura di Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, che, contaminando il genere poliziesco con il soprannaturale, crea personaggi e situazioni di grande emozione e modernità" commenta in una nota Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction.



"La Porta Rossa, ambientata in una Trieste misteriosa e di grande fascino, ha avuto successo in tutta Italia, in particolare presso il pubblico femminile, presso le ragazze e il pubblico ad alta scolarizzazione, appassionato di serie internazionali. - precisa - La regia di Carmine Elia e le interpretazioni di Lino Guanciale e Gabriella Pession sono, insieme alla scrittura e alla ricchezza produttiva, le chiavi del successo della serie, che sarà distribuita in tutto il mondo da Studiocanal, a conferma della vocazione internazionale della nuova fiction Rai."