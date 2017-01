Che Dio ci aiuti 4, Andreatta: serie con forte protagonismo femminile

"La prima serie del 2017 debutta con un grande successo: quasi sei milioni di spettatori hanno seguito il ritorno di 'Che Dio ci Aiuti', una fiction con una forte spinta positiva, sul coraggio di cambiare, di mettersi in gioco e non arrendersi alle difficoltà, di cercare sempre una strada nuova" dichiara in una nota il direttore di Rai Fiction Eleonora Andreatta, commentando gli ottimi ascolti della serata di esordio di 'Che Dio ci aiuti 4' ieri in prime time su Rai1.



"A partire dal personaggio di Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, una suora con un passato da rapinatrice, a quello delle ragazze e dei giovani che volenti o nolenti si trovano a vivere nel suo convento, ogni puntata - prosegue Andreatta - è una sfida, un racconto di cambiamento. E' una storia con un forte protagonismo femminile - il successo tra le ragazze e le giovani donne (con oltre il 30% di share) ne testimonia la veridicità - ma che sa anche rivolgersi alla platea più vasta di Rai1".



"Mi congratulo con gli autori, a partire dalla head writer Elena Bucaccio, con il regista Francesco Vicario, con tutto il cast e la produzione Lux Vide, per aver realizzato una quarta stagione che continua a sorprendere e innovare", conclude.