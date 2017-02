C'era una volta Studio Uno: 20% di share dal pubblico maschile

Eleonora Andreatta, direttrice di Rai Fictio, commenta il successo di 'C'era una volta Studio Uno'.

«'C'era una volta Studio Uno' è un racconto di fantasia che ha saputo rappresentare bene lo spirito dell'Italia degli anni' 60, la volontà di crescita e di riscatto, la disponibilità a rischiare e mettersi in gioco, il conflitto tra vecchio e nuovo», dichiara in una nota Eleonora Andreatta, direttrice di Rai Fiction, commenta gli ottimi ascolti di 'C'era una volta Studio Uno', la fiction trasmessa lunedì 13 e martedì 14 febbraio in prima serata su Rai1.



«Lo straordinario successo di pubblico, con quasi 7 milioni di spettatori e oltre il 27% di share - prosegue Andreatta - testimonia il fascino di quegli anni, resi in modo moderno da una fiction ben scritta e interpretata. Le vicende delle tre ragazze protagoniste hanno raccolto il 34% del pubblico femminile, in particolare tra le giovani donne. Ma la fiction Rai è stata anche il programma più visto dal pubblico maschile, con il 20% di share, nonostante la concorrenza della Champions League, in tutte le aree geografiche del Paese, con un successo particolare tra gli spettatori laureati, professionisti, abbonati alla pay-tv».



«Non si tratta quindi - spiega Andreatta - di un'operazione nostalgia dedicata solo a chi quegli anni li ha vissuti, ma di un racconto che ha saputo stimolare il confronto tra ieri e oggi, nelle somiglianze e nelle differenze. E divenire anche oggi, quando i canali televisivi sono centinaia e non solo uno o due, occasione di coinvolgimento per una platea così vasta».