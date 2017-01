Terremoto e Roma nel caos: ma Raggi pensa solo a aumenti Ama, dice Ranucci (PD)

"L'amministrazione comunale di Roma guidata da Virginia Raggi continua a dare prove di inadeguatezza. Il sisma che ieri ha colpito il cratere appenninico è stato avvertito nella Capitale, dove ha creato il caos e il panico nelle scuole, lasciate dalla sindaca senza direttive. Ogni istituto ha affrontato la situazione come poteva, ma è evidente che la città è allo sbando, senza una guida" dichira in una nota il senatore del Partito Democratico Raffaele Ranucci.



Spiega in conclusione: "Tutto questo mentre la Raggi ha pensato bene di concedere ai lavoratori dell'Ama, unici in tutta Italia, di avere gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale senza però far scattare le relative clausole previste: aumento di 2 ore settimanali dell'orario lavorativo e impegno domenicale. Un regalo davvero inspiegabile, che costa all'Ama e quindi ai cittadini romani almeno 1 milione di euro al mese, senza comportare un aumento dell'efficienza nella raccolta dei rifiuti. Che sarebbe, quella sì, davvero benvenuta."