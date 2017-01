Roma: Raggi esulta ma in 7 mesi ha solo fatto approvare bilancio, dice Ranucci (PD)

"Virginia Raggi commenta l'approvazione del bilancio comunale come fosse un evento straordinario" illustra in un comunicato il senatore del Partito Democratico Raffaele Ranucci.



"Mi rendo conto che chi in sette mesi non ha mosso un dito per la città, adesso si emoziona per un atto dovuto. Ma è doloroso vedere Roma abbandonata a se stessa, con strade colme di rifiuti sotto gli occhi imbarazzati dei turisti" prosegue il parlamentare PD.



"Il MoVimento 5 Stelle ha vinto le elezioni comunali sull'onda della protesta e della denuncia del malaffare di quelli che c'erano prima di loro" continua.



"Peccato che a sette mesi dalle elezioni, a parte l'approvazione del bilancio che è stato anch'esso un atto complesso e travagliato, non abbiamo notizie di null'altro se non guai giudiziari per Raffaele Marra e la stessa Virginia Raggi" osserva.



"Tutto questo è molto avvilente" riferisce in conclusione.