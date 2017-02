Polizza vita Raggi - Romeo: limite alla decenza superato, dice Ranucci (PD)

E' notizia "l'ipotesi di legami economici pregressi tra Virginia Raggi e Salvatore Romeo, il suo fedelissimo diventato capo della sua segreteria che le ha intestato una polizza assicurativa di 30mila euro" fa sapere in un comunicato Raffaele Ranucci, senatore del Partito Democratico.



"Se fosse vero saremmo in presenza dell'ennesimo - illustra quindi l'esponente dem -, imbarazzante e inopportuno incidente che coinvolge la giunta romana, eletta ormai otto mesi fa e che fino ad adesso non ha prodotto un solo atto per Roma."



"A parte ovviamente tutti i guai giudiziari a carico di Marra e suo fratello" prosegue.



Sottolinea: "Mi chiedo se esista un limite alla decenza e se in questo caso il MoVimento 5 Stelle non l'abbia abbondantemente superato. Sarebbe in ogni caso interessante sapere cosa pensano di tutto questo Beppe Grillo o Luigi di Maio".