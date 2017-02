Polizza Raggi: Beppe Grillo e Di Maio non parlano?, dice Ranucci (PD)

"Ma davvero il MoVimento 5 Stelle pensa di non pronunciare una parola sulle polizze assicurative sulla vita all'insaputa della Raggi? Perché va bene le omissioni - sottolinea in un comunicato il senatore del Partito Democratico Raffaele Ranucci -, va bene le faide interne, va bene anche il sistema di omertà messo in piedi dal Movimento a Roma, ma ora su questo nuovo e inopportuno incidente ci aspettiamo un segnale di chiarezza da parte di Beppe Grillo e Luigi Di Maio."



Il componente della Commissione per le questioni regionali chiarisce inoltre: "Come è possibile non essere a conoscenza di 30mila euro intestati attraverso una polizza assicurativa? I cittadini romani aspettano da otto mesi che la città venga governata da chi ha vinto le elezioni."



"E hanno il diritto di sapere a chi si sono affidati con il loro voto e se - rende noto in ultimo -, una volta per tutte, questa persona è in grado di fare il sindaco della Capitale o se invece continuerà a gestire il Campidoglio come fosse un affare di famiglia."