No Raggi a stadio della Roma? "Percezione" di un disastro, dice Ranucci (PD)

Raffaele Ranucci del PD sullo stadio della Roma.

"Se le notizie di queste ore fossero confermate, ovvero se la giunta Raggi si apprestasse ad annullare la delibera sullo stadio votata dalla giunta Marino, sarebbe l'ennesimo danno per Roma" espone in un comunicato il senatore del Partito Democratico Raffaele Ranucci.



"Un'amministrazione comunale che in 8 mesi di governo non ha fatto altro che dire no ad ogni progetto di sviluppo per la Capitale è un pessimo biglietto da visita per chi ci guarda" prosegue il parlamentare PD.



Diffonde inoltre: "La nostra 'percezione', per usare una parola cara al padrone del MoVimento 5 Stelle, Beppe Grillo, è che l'amministrazione comunale sia disastrosa."



Aggiunge in conclusione: "Non si tratta più di liti tra correnti interne, sono vere e proprie decisioni che penalizzano fortemente la crescita della nostra città e che non possiamo non condannare duramente."