Dopo Sky anche Rai vuole spostare Tg2 a Milano: Raggi batta un colpo, dice Ranucci (PD)

"L'audiovisivo è uno degli ultimi settori produttivi di Roma. E' impensabile che la Rai pensi di spostare a Milano il Tg2 e centri di produzione" dichira in un comunicato Raffaele Ranucci, senatore del Partito Democratico.



Il parlamentare PD riferisce infine: "Abbiamo proposto al contrario in passato di fare un grande centro broadcasting nella Capitale, come la BBC ha fatto a Londra. Il silenzio della sindaca Virginia Raggi è ingiustificabile per l'economia di Roma, che è già in ginocchio, e per i tanti lavoratori che rischiano di perdere il posto. Raggi batta un colpo."