Xylella: Emiliano contro Renzi ma da Puglia batterio va verso Nord, dice Fitto

Raffaele Fitto, leader di Direzione Italia, ricorda quando Michele Emiliano assicurò che era in grado di combattere la xylella.

"Michele Emiliano che ammonisce Matteo Renzi a non scherzare sulla xylella è davvero una barzelletta che fa solo piangere. Lui ha fatto di peggio!", denuncia in una nota Raffaele Fitto, leader di Direzione Italia.



"Due anni fa - ricorda - in piena campagna elettorale per la presidenza della Regione Puglia pensando di essere la versione pugliese di Russel Crowe disse: 'Sono pronto a scatenare l'inferno' e aggiunse 'Sto studiando molto, è un flagello nazionale che io so come combattere, due mesi e me la vedo io'."



"Chiaramente l'inferno è quello che ancora oggi vivono gli agricoltori pugliesi che non dopo due mesi, ma dopo due anni non solo hanno le campagne desertificate, ma il batterio sta avanzando verso Nord mettendo a repentaglio centinaia di aziende agricole", avverte quindi Fitto.



"Insomma la xylella avanza al ritmo delle poltrone che sono state create per debellare il flagello, senza che mai la Regione Puglia abbia prodotto un solo atto di contrasto vero", chiarisce infine.