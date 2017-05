Xyella, Fitto: bene via libera da UE a reimpianto leccino e favolosa

Raffaele Fitto di Direzione Italia sul reimpianto in Puglia di ulivi resistenti al batterio della Xyella.

"Una buona notizia arriva dalla Commissione europea: presto darà ufficialmente il via libera al reimpianto di due varietà che sono risultate resistenti al batterio della Xyella fastidiosa: il leccino e la favolosa" informa Raffaele Fitto, leader di Direzione Italia.



"Sono particolarmente soddisfatto perché in sede europea, mentre il governo regionale della Puglia si perdeva in chiacchiere e polemiche, con il collega Paolo De Castro, da circa un anno, abbiamo dato vita a un'azione di pressione costante sulla Commissione perché si arrivasse a questa decisione" ricorda l'eurodeputato.