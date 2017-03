Trattati di Roma: rinegoziare su tutto, dice Raffaele Fitto

Raffaele Fitto, leader di Direzione Italia, in occasione del 60esimo anniversario dei Trattati di Roma.

"L'Unione europa come il Titanic rischia di affondare se non recupera il contatto con i cittadini. Non si tratta di immaginare una velocità maggiore o minore, occorre non proseguire su una strada che è comunque sbagliata", dichiara in una nota Raffaele Fitto, leader di Direzione Italia e vicepresidente dell'Ecr, a margine delle celebrazioni del 60esimo anniversario dei Trattati di Roma, alla Camera dei Deputati.



"Questa Unione europea così com'è non ci piace, non è stata in grado di fronteggiare nessun tipo di emergenza: dalla Grecia all'immigrazione, alla crisi economica. - precisa infatti l'eurodeputato - Come ha ben evidenziato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi, è necessario più che mai rivedere e riformare i Trattati europei".



Proprio questo tema sarà al centro del convegno organizzato per il 23 marzo da Direzione Italia dal titolo "Trattati di Roma: la nostra idea di Europa. Rinegoziare su tutto".