Referendum voucher: no ambiguità da centrodestra per battere CGIL, dice Fitto

Raffaele Fitto, leader di Direzione Italia, sul referendum abrogativo sui voucher.

"Sono stati convocati i referendum sul lavoro. Vale per il lavoro parlamentare da qui ad allora, e vale per la consultazione popolare: occorre che il centrodestra lavori senza ambiguità (al di là della tattica elettorale: astensione o comitato per il no) per battere la posizione della CGIL", dichira quindi in una nota Raffaele Fitto, leader di Direzione Italia.



"La Cgil ha tutto il diritto di fare la sua campagna: ma si tratta, appunto, della sua campagna. Sarebbe surreale se il centrodestra offrisse una sponda. - precisa quindi - La nostra campagna dovrebbe essere un'altra, di segno opposto".



Fitto ricorda quindi che domenica 19 marzo sarà l'anniversario della morte di Marco Biagi, e precisa: "occorre onorare la sua memoria non solo il 19 marzo, ma proseguendo sulla sua linea".