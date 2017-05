PIL: Italia ultima in UE. Fitto: meno male che sono "migliori del previsto"

Raffaele Fitto, leader di Direzione Italia, commenta con preoccupazione i dati sulla crescita in Italia, perché nel 2017 siamo ultimi nell'UE. Pier Carlo Padoan afferma invece: "Sono migliori del previsto".

"Fare peggio è davvero impossibile! L'Italia nel 2015 era terz'ultima in Europa per crescita economica, nel 2016 eravamo penultimi, quest'anno ultimi! Cresciamo di uno 0,9% mentre la media europea è quasi il doppio, 1,6. Cresciamo perfino meno della Grecia e anche i Paesi più in difficoltà, ci stanno ormai superando" denuncia su Facebook Raffaele Fitto.



"Ora dati come questi dovrebbero suscitare in chi ha i principali ruoli di responsabilità quanto meno una dichiarazione di preoccupazione. - osserva il leader di Direzione Italia - E invece il ministro Pier Carlo Padoan, per intenderci quello che oggi (ieri, ndr) a Bari incontra i suoi colleghi che governano le potenze mondiali, dice che sono migliori del previsto, e danno ragione a politica economica fatta di attenzione ai conti, riforme, sostegno a investimenti privati e investimenti pubblici".



"Strano… - conclude l'eurodepitato - a noi questi dati sembrano la certificazione del fallimento delle politiche economiche del governo Renzi".