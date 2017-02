Milleproroghe 2017: bene marcia indietro su norme contro Flixbus, dice Fitto

Raffaele Fitto, leader di Direzione Italia, sul Milleproroghe 2017.

"Prendo atto con soddisfazione dell'impegno del governo di fare marcia indietro sull'emendamento Flixbus", sottolinea in una nota Raffaele Fitto, leader di Direzione Italia, in merito alla norma inserita nel Milleproroghe 2017.



"Sull'argomento, volutamente, non ero intervenuto essendo in atto anche tra i parlamentari del nostro movimento delle diverse valutazioni fra chi chiedeva più regole a tutela delle aziende da tempo operanti e chi invece, in uno spirito più liberale, chiedeva che al centro fossero messi prima gli interessi dei consumatori. - precisa - Entrambe le posizioni hanno elementi di condivisione e proprio nello spirito con il quale nasce Direzione Italia si è sviluppato un dibattito al nostro interno".



"Oggi, però, che l'iter parlamentare si è concluso ed è il governo ad aver accolto la richiesta di rivedere quell'emendamento - peraltro uno dei firmatari è un deputato di Direzione Italia, - sono convinto che sia questa la decisione giusta", conclude Fitto.