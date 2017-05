Manovrina: UE chiede IMU prima casa? Per affossare l'Italia, dice Fitto

Raffaele Fitto, leader di Direzione Italia, sulla manovrina.

"Dalla Commissione europea viene la 'ricetta' per l'affossamento definitivo dell'Italia. Ripristino IMU, sforzo fiscale 'sostanziale', altre tasse su immobili, aumento IVA sono l'opposto di ciò che va fatto" commenta su Facebook Raffaele Fitto, leader di Direzione Italia, riguardo l'ok dell'UE alla manovrina.

"L'Italia deve abbattere tasse, spesa e debito. Non aumentare le tasse per strangolare famiglie e imprese, e quindi mantenere la stessa spesa allegra. - chiarisce - Male l'Ue, quindi. Ma male anche i nostri governi che si sono solo accontentati di trattative sugli 'zero virgola'. Occorre invece una rinegoziazione di regole e trattati UE, e un forte taglio di tasse e spesa pubblica a casa nostra".