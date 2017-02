Fitto indica da Potenza la Direzione Italia, a partire dalle primarie

Raffaele Fitto, leader di Direzione Italia, invita il centrodestra a preparare elezioni primarie e un programma che metta insieme competizione idee e energie. Appuntamento a Potenza con l'Assemblea regionale di Direzione Italia

"Siamo in un anno che può essere drammatico per l'Italia: tasse, spesa, debito, banche, rapporto con l'UE, sofferenza sempre meno sopportabile da parte dei ceti medi. E invece tutto, mediaticamente e politicamente, sembra svanire mentre veniamo trascinati nel congresso permanente del PD, tra correnti e antichi rancori", avverte in una nota Raffaele Fitto, leader di Direzione Italia, nuovo soggetto politico che oggi 18 febbraio ospiterà a Potenza l'Assemblea regionale.



Dopo gli appuntamenti a Roma con la Convenzione Blu, che hanno contribuito a far scegliere alla base sia i temi caratterizzanti sia il simbolo, Raffaele Fitto ha infatti iniziato un tour che lo porterà in giro per tutta l'Italia "per dare massima attenzione ai territori e definire insieme un progetto politico alternativo di centrodestra ovunque: a Roma come a Potenza".



"Sarà bene sapere che però i problemi non attendono, e la barca italiana può scontrarsi con gli scogli, mentre le liti di condominio infuriano. - osserva quindi Fitto - A maggior ragione il centrodestra dovrebbe preparare elezioni primarie e un programma per l'Italia, mettendo in competizione idee e energie, e coinvolgendo subito i cittadini fuori dalle stanze chiuse".



Alla manifestazione di Potenza interverranno i parlamentari che hanno aderito a Direzione Italia, Cosimo Latronico e Tito Di Maggio.