Fitto: da Istat fotografia drammatica dell'Italia ma PD esulta

Raffaele Fitto, leader di Direzione Italia, commenta il Rapporto annuale dell'Istat.

"Il 30% delle famiglie italiane è a rischio povertà, il 70% dei giovani under 35 vive con i genitori e non crede nel futuro, il 6,5 della popolazione non si cura più perché la Sanità è diventata un lusso. Una fotografia drammatica è quella che ci rimanda l'Istat e, invece, leggo dichiarazioni di esponenti di governo che festeggiano gli 0,...di export, mentre sotto gli occhi abbiamo la certificazione del fallimento delle politiche socio-economiche degli ultimi anni" commenta su Facebook Raffaele Fitto, leader di Direzione Italia.