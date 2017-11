Fitto: che conti dell'Italia non migliorano lo dice anche Commissione UE

Raffaele Fitto di Direzione Italia commenta le dichiarazioni della vicepresidente della Commissione UE.

"'I conti dell'Italia non stanno migliorando' e non lo diciamo solo noi del centrodestra, ma con toni severi il vicepresidente della Commissione UE Katainen che chiede chiarezza al governo italiano che per distogliere l'attenzione 'festeggia' uno dei PIL, il nostro, che rispetto agli altri Paesi Europei cresce meno" sottolinea su Facebook l'eurodeputato Raffaele Fitto.



"Ma il peggio, il conto più salato, deve ancora arrivare e a pagarlo sarà il prossimo governo, per meglio dire gli italiani che si ritroveranno con il rischio che l'IVA aumenti per colpa della pesante eredità lasciata dal duo Renzi-Gentiloni. - avverte il leader di Direzione Italia - Qui a Strasburgo la sfiducia nei confronti dell'Italia si avverte tutta e ancora di più la responsabilità di dare al nostro Paese un nuovo governo, una nuova prospettiva!".