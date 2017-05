Festa dell'Europa è un ossimoro: prima cambiare UE, dice Fitto

Raffaele Fitto, leader di Direzione Italia, riflette sulla Festa dell'Europa.

"Festa dell'Europa è l'ossimoro dei nostri tempi! Come possiamo celebrare la festa di un Istituzione che ci appare legata a termini come: imposizioni, mancata crescita, sempre maggiore distanza dai cittadini. Che richiama più alla mente l'Europa dei burocrati che quella dei popoli?" osserva su Facebook Raffaele Fitto, leader di Direzione Italia.



"E allora approfittiamo di questa giornata per ribadire che questa UE va cambiata, che bisogna rivedere tutti i Trattati per fare in modo che gli Stati che la compongono abbiano più voglia di restare e non di andare via!" conclude l'eurodeputato.