Elezioni Olanda: da Europa lettura semplicistica del risultato, dice Fitto

Raffaele Fitto, leader di Direzione Italia, commenta i risultati delle elezioni in Olanda.

"Le elezioni olandesi evidenziano tre dati: una grande partecipazione, una grande frammentazione partitica ed una lettura troppo semplicistica del risultato", osserva in una nota Raffaele Fitto, leader di Direzione Italia.



"L'81% degli olandesi alle urne sono la conferma che i cittadini vogliono tornare ad essere protagonisti attivi della politica. Un dato che dovrebbe far riflettere. - spiega - La frammentazione dovuta a un sistema proporzionale porterà il parlamento olandese a insediarsi la prossima settimana, ma ci vorrà molto tempo prima che si formi il governo".



"Vogliamo che la stessa cosa accada in Italia?" domanda quindi l'eurodeputato.



"I toni trionfalistici con i quali in Europa si stanno commentando le elezioni fanno capire che si è capito poco o si fa finta di non capire: - conclude quindi Fitto - il dibattito pubblico durante le elezioni olandesi si è caratterizzato certamente con posizioni diverse ma con forti criticità nei confronti dell'Unione europea. Se si continua a ignorare questa richiesta di cambiamento e si continua a non capire quello che sta accadendo".