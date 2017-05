Dopo attentato Manchester non far cambiare stile di vita a giovani, dice Fitto

Raffaele Fitto su Facebook commenta l'attentato di Manchester.

"La strategia del terrore punta ad alzare l'asticella sempre più in alto: quella di Manchester è stata una strage di bambini e adolescenti. Le masse diventano un bersaglio ghiotto per gettare l'Occidente nel terrore: concerti, manifestazione sportive, le città d'arte. Anche in Italia è allerta massima per i grandi eventi dell'estate" sottolinea su Facebook Raffaele Fitto.



"La paura potrebbe paralizzarci e convincerci che è meglio evitare, ma se cambiassimo il nostro stile di vita sarebbe un grande errore. - assicura il leader di Direzione Italia - Aumentiamo la sicurezza ampliando i controlli, ma non rinunciamo a ciò che fa parte della nostra cultura, anche quando parliamo di divertimento. Lasciamo che i nostri ragazzi vivano appieno la loro giovinezza, vadano ai concerti, ai raduni, alle grandi feste, mentre costruiamo una rete di sicurezza che non lasci nessun Paese solo con il Terrore".