Centrodestra: serve maggioritario, primarie e programma solido, dice Fitto

Raffaele Fitto, leader di Direzione Italia, sull'unità del centrodestra.

"Il dibattito che si sta sviluppando in queste ultime ore nel centrodestra merita attenzione, perché indubbiamente è ricco di contributi utili e preziosi per dar vita a una coalizione che deve essere in grado di recuperare il voto di quegli elettori che ci hanno voltato le spalle disertando le urne", dichiara in una nota Raffaele Fitto, leader di Direzione Italia.



"Ma se davvero si ha la volontà di stare insieme, non basta dirlo! Bisogna farlo e non con facili proclami o spot alla ricerca di titoli. - chiarisce quindi - Cominciamo a fare chiarezza su quale legge elettorale vogliamo. Noi crediamo che per dare stabilità al Paese occorra ragionare su un modello maggioritario".



"Con quali programmi alternativi al centrosinistra ci presentiamo per tornare a vincere? - si domanda quindi Fitto - Confrontiamoci sulle idee e facciamolo attraverso le primarie che sono l'unico strumento perché non sia il solito 'tavolo' a decidere per tutti, ma siano i cittadini a scegliere dal basso le proposte e chi le deve rappresentare a nome di tutto il centrodestra".