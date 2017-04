Censis, Fitto: Generazione Y è povera anche di prospettiva

Raffaele Fitto di Direzione Italia commenta i dati del Censis sui giovani.

"Lo status sociale è per gli italiani una scala solo in discesa! Circa il 70% dei nostri giovani, la famigerata Generazione Y, quella più comunicativa e tecnologica, non crede che avrà un futuro migliore, un lavoro che gli consentirà di cambiare in meglio la propria vita sociale. A una povertà di fatto che riguarda oltre 7 milioni di italiani, il Censis ci consegna una povertà di prospettiva. La peggiore!" osserva su Facebook Raffaele Fitto.



"Giovani che non sognano più un futuro migliore sono il risultato di Politiche, Jobs Act in testa, che hanno fatto della 'precarietà' del Lavoro, non una opportunità, ma una 'condanna' a una vita fatta di incertezze e disoccupazione" denuncia quindi il leader di Direzione Italia.