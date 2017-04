Brexit: si eviti rottura traumatica ma chi resta cambi Trattati, dice Fitto

Raffaele Fitto di Direzione Italia riflette sulla Brexit.

"L'avvio delle procedure per la Brexit deve avvenire all'impronta di una reciprocità collaborativa che dia vita a un accordo di partenariato tra Regno Unito e l'Unione Europea utile per tutti. Si evitino toni da rottura traumatica o avvio di trattative dove c'è chi vince o chi perde" dichiara in una nota l'europarlamentare Raffaele Fitto.



"Ma per chi resta - chiarisce quindi il leader di Direzione Italia - sia l'occasione per aprire un reale confronto su quale UE vogliamo: questa dei tecnocrati e burocrati non ci piace. La revisione dei Trattati diventa indispensabile per riavvicinare i cittadini all'Istituzione sempre più percepita come ostacolo alla crescita e allo sviluppo dei singoli Stati membri. Brexit è solo il sintomo di un malessere più generalizzato: o chi cambia o la UE affonda".