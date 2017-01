Xi Jinping riapre la Pechino Londra: la nuova tratta ferroviaria made in Cina

"Le rotaie partiranno da Pechino per attraversare l'Asia e l'Europa, prima di terminare a Londra. - viene riferito in una nota della Rai - La rotta non è affatto nuova: è parte della vecchia Via della Seta attraverso la quale le carovane cinesi raggiungevano Africa ed Europa. Il presidente cinese Xi Jinping riapre così un'importante strada commerciale utilizzando la rete ferroviaria per espandere oltreconfine il suo potere economico."



"Quanti e quali sono le Vie della Seta cinesi oggi e quanto contano nel processo di globalizzazione di cui la Cina è ormai un attore dominante? A Radio3Mondo, in onda giovedì 26 gennaio alle 11.00, in diretta su rai Radio3, Luigi Spinola ne parla con Simone Pieranni, esperto di Cina e giornalista del Manifesto" prosegue la tv di Stato.



Si diffonde in ultimo: "A seguire, Interferenze con Andrea Borgnino, che affronterà il tema delle radio gestite dal governo cinese nel mondo".